Азербайджан — в авангарде региональной дипломатии - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Как уже сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в социальной сети Х кадрами с Саммита, передает Day.Az .
"Мир на Ближнем Востоке!!! История творится на наших глазах!!! Азербайджан - в авангарде региональной дипломатии!!!",- говорится в публикации.
