Палитра времени в Мардакане: одна художница - тысяча чувств

Во Дворце культуры в Мардакане, пригороде Баку, прошла художественная выставка, приуроченная к 25-летию творческого пути талантливой художницы, члена Союза художников Азербайджана Эльнары Искендеровой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Экспозиция собрала лучшие работы мастера, в которых гармонично переплелись эмоции, образы и цвета. Каждая картина - как признание в любви к жизни, природе и культуре. Цель выставки - не просто продемонстрировать картины, а раскрыть творческий мир художницы и вдохновить зрителей. За годы своей деятельности Эльнара Искендерова участвовала в ряде государственных и международных выставок. Особого внимания заслуживают её успехи в проектах ООН, посвящённых гендерному равенству (2019-2020), а также достойное представление страны на художественной выставке в Швейцарии.

Открытие выставки сопровождалось тёплыми словами гостей, коллег и представителей сферы культуры. Звучали поздравления, пожелания вдохновения и новых горизонтов в искусстве.

Особую атмосферу вечеру придали музыкальные выступления и танцы - они стали эмоциональным фоном, дополняя волшебство красок на холстах живой энергетикой сцены.