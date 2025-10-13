На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с Саммита мира по Ближнему Востоку

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с Саммита мира по Ближнему Востоку в Египте.

