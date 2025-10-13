https://news.day.az/officialchronicle/1787875.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с Саммита мира по Ближнему Востоку - ФОТО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с Саммита мира по Ближнему Востоку в Египте.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев с участниками Саммита мира по Ближнему Востоку".
