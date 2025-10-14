Хроника Победы: Азербайджан ударил по легитимным военным целям в Армении

14 октября около 01:00 было зафиксировано размещение Республикой Армения нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кяльбяджарским районом Азербайджана. По данным Минобороны, ракетные комплексы, размещенные на этой территории, были нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана. Азербайджанская армия приняла превентивные меры с целью пресечения ракетного удара и предотвращения повторения еще одного военного преступления, аналогичного тому, которое было совершено Арменией 11 октября в Гяндже.

В результате как легитимная военная цель были нейтрализованы оперативно-тактические ракетные комплексы, приведенные в состояние готовности к нанесению огневых ударов.

В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции Азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В результате принятых мер они были отброшены назад, неся потери. В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя 5 танков Т-72, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 БМП-2, 1 зенитная пушка КС-19, 2 гаубицы пушки Д-30, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра начала обстреливаться со стороны ВС Армении.

14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом.

Ранее в 01:00 точным ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, выведенные на стартовые позиции на том же направлении. В пунктах, где ракеты были приведены в состояние готовности к нанесению огневых ударов, не было гражданской инфраструктуры или объектов.

Министерство обороны Армении признало, что уничтоженные огнем оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) стояли на боевом дежурстве на не имеющей гражданских объектов и инфраструктуры территории оккупированного Кяльбяджарского района Азербайджана, и были в состоянии готовности к применению. Эти ОТРК были нацелены на гражданские объекты и инфраструктуру на территории Азербайджана.

Министерство обороны АР выступило с заявлением, в котором говорится, что утверждения МО Армении о том, что населенные пункты Азербайджана не были обстреляны с территории Армении, являются явной ложью. Неоспоримый факт, что Гянджа, Мингячевир и другие населенные пункты Азербайджана подверглись обстрелу с территории Армении. У Азербайджана нет никаких военных целей и интересов на территории Армении. Напротив, Армения, открывая огонь со своей территории по населенным пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта. Отмечено, что в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населенных пунктов Азербайджан и впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели.

"Азербайджанская армия освободила несколько сел в Физулинском и Ходжавендском районах", - написал на своей странице в Твиттер Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гарадаглы, Хутунбулаг, Гараколлу в Физулинском районе, Булутан, Меликджанлы, Кемертюрк, Теке и Тагасер в Ходжавендском районе! Слава Азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан!" - говорится в сообщении главы государства.

14 октября ВС Армении подвергли обстрелу журналистов в Тертерском районе. Инцидент произошел в селе Дюярли. Обстрелу подвергся автомобиль, в котором находилась съемочная группа АзТВ. В результате водитель транспортного средства Намиг Ганбаров получил ранения в области лица и брюшной полости, автомобилю был нанесен значительный ущерб.

14 октября телеканал France 24 Франции распространил репортаж о ракетном обстреле вооруженными силами Армении города Гянджа. В репортаже приведены слова помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева: "Мы видим, что армянская сторона умышленно нарушает переговорный процесс, а также режим гуманитарного прекращения огня. Мы видим здесь серьезные разрушения. Они применили ракетную систему с территории Армении. О чем мы можем говорить после этого разрушения?".

Днем 14 октября в направлении Физулинского фронта был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении.

Возбуждено уголовное дело в отношении члена террористической организации "ASALA", гражданина Франции Жильберта Минасяна, и возглавляемой им группы в составе 15 человек за преступные действия, совершенные на территории Азербайджана. Об этом 14 октября сообщила Генпрокуратура.

Как говорится в сообщении, в Генеральной прокуратуре Азербайджана было проведено расследование на основании многочисленной информации, распространенной в местных и зарубежных СМИ о преступных действиях, совершенных на территории Азербайджана, членом террористической организации "ASALA", неоднократно судимым за террористическую деятельность, гражданином Франции Жильбертом Минасяном и группой из 15 человек, обладающих военным опытом.

Расследованием были установлены основательные подозрения в том, что Минасян и руководимая им группа из 15 человек, войдя в преступную связь с другими лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, объединились в составе преступного сообщества, незаконно проникли через территорию Армении в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты и, с целью поддержки незаконного режима т.н. "нагорно-карабахской республики", использовались в качестве наемников в военном конфликте на стороне военно-политического режима Армении в захватнической войне, направленной на оккупацию территорий Азербайджана, а также против мирных граждан Азербайджана и вооруженных сил, осуществляющих антитеррористические операции.

Кроме того, установлены основательные подозрения относительно участия этих лиц в террористической деятельности против граждан Азербайджана с использованием незаконно приобретенного ими огнестрельного оружия, боеприпасов и комплектующих.