Составлена карта Зангезурского коридора
Общественное объединение "Картографы Азербайджана" подготовило карту Зангезурского коридора. Карта создана на основе космических снимков.
Об этом сказал председатель Общественного объединения "Картографы Азербайджана" Мугабиль Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что на карте отмечены соответствующие части территории Азербайджана, Армении, Ирана - населенные пункты, дороги, реки, горы.
На карте также обозначен Аразский коридор. Карта составлена на азербайджанском и английском языках.
