В Китае испытали первое беспилотное воздушное такси

Китайская компания EHang представила новый электрический самолет вертикального взлета и посадки VT35, предназначенный для междугородних автономных перевозок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Синьхуа, модель была впервые продемонстрирована в Хэфэе, где двухместный аппарат успешно перешел от вертикального взлета к горизонтальному полету.

"VT35 - важный шаг в развитии междугороднего воздушного транспорта", - отмечает представитель компании. Аппарат рассчитан на маршруты средней и большой дальности, включая полеты через горы и водные преграды, и стоит около 6,5 млн юаней.

VT35 летит со скоростью до 215 км/ч и преодолевает до 201 км на одном заряде. Максимальный взлетный вес аппарата составляет 950 кг, включая двух пассажиров и их багаж. Самолет использует тандемное крыло и восемь распределенных подъемных винтов для вертикального взлета, а задний толкающий винт обеспечивает эффективный горизонтальный полет.

Компактные размеры аппарата - длина и размах крыльев около восьми метров - позволяют приземляться на крышах зданий, парковках и существующих вертипортах EH216-S. Это делает VT35 совместимым с городской и междугородней инфраструктурой, ускоряя развитие воздушных маршрутов.

Салон двухместного VT35 отделан кожей и оборудован сенсорным экраном, выполняющим функции приборной панели и развлекательного центра. Управление возможно с помощью голоса или сенсоров, включая регулировку температуры и навигацию. Автономные системы обеспечивают безопасный полет от взлета до посадки, используя датчики для обнаружения препятствий. Электрическая силовая установка делает VT35 тихим и экологичным, что особенно важно для густонаселенных районов.

В марте 2025 года Управление гражданской авиации Китая приняло заявку на сертификацию VT35. Сейчас самолет проходит внутренние испытания и оценку летной годности. Компания использует опыт сертификации EH216-S, который уже выполняет коммерческие рейсы в Китае, чтобы ускорить процесс одобрения.

EHang планирует использовать VT35 для создания сети воздушного транспорта с часовой доступностью между экономическими зонами, включая дельту Янцзы, дельту Перл-Ривер и регионы Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. По расчетам компании, полеты на VT35 могут сократить текущее двухчасовое автомобильное путешествие до менее чем 30 минут. Во время демонстрационного полета в Хэфэе VT35 совершил первый полный переход над парком Лоуган, присутствовали представители местных властей и индустрии. Событие стало важной вехой в развитии низкоуровневого регионального транспорта. Интеграция с флотом EH216-S для коротких маршрутов позволит построить масштабируемую сеть воздушного транспорта, работающую как система каршеринга - автономно, эффективно и доступно.

"С VT35 мы выходим за пределы городских воздушных такси и открываем новый сегмент региональных перевозок", - отметил представитель EHang.