Полный текст Коммюнике по итогам трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией

13 октября 2025 года в городе Баку состоялась трёхсторонняя встреча между заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым, заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзаной Садег.

Как сообщает во вторник Day.Az, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в области транспорта, энергетики и таможни.

Выразив удовлетворение трёхсторонним сотрудничеством, была подчеркнута руководящая роль Декларации Президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации от 8 августа 2016 года и Совместной Декларации от 1 ноября 2017 года в поощрении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, а также в развитии безопасных и надёжных региональных и международных транспортных коридоров и проектов в энергетическом секторе для экономического роста региона.

На встрече была подчеркнута важность продолжения усилий по развитию транзитного потенциала региона, а также была отмечена значимость ускорения проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций и, в этой связи, синхронной реализации работ по расширению инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора "Север-Юг" на соответствующих территориях стран.

Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объёма перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев Плана действий по реализации запланированных мероприятий.

Вместе с тем, во время встречи была достигнута договоренность о создании специальной Рабочей группы по автомобильным перевозкам, состоящей из представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран.

С удовлетворением было отмечено подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам между Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".

В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд-Келале" через реку Араз, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей.

Была подчеркнута необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации транспортных, пограничных и таможенных операций на всем протяжении коридора.

В ходе встречи было сочтено целесообразным продолжение обсуждений на техническом уровне проекта соединения электрических сетей между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Во время обсуждений была достигнута договоренность о проведении совместного осмотра на местах важных инфраструктурных проектов международного транспортного коридора "Север-Юг" 14 октября 2025 года.

В заключение была отмечена целесообразность продолжения совместных усилий по углублению сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

Настоящее Коммюнике было принято 13 октября 2025 года в городе Баку на английском языке.