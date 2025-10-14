https://news.day.az/world/1788002.html Аризону снова затопило - ВИДЕО Американский штат Аризона снова затопило. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это уже третье наводнение за последний месяц. Представляем вашему вниманию эти видео:
Аризону снова затопило - ВИДЕО
Американский штат Аризона снова затопило.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это уже третье наводнение за последний месяц.
Представляем вашему вниманию эти видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре