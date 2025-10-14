Сотрудники аппарата омбудсмена провели расследование на месте массового захоронения в Агдере

Массовые захоронения, обнаруженные в ходе раскопок на освобожденных от оккупации территориях, в очередной раз подтверждают военные преступления, совершенные Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в аппарате омбудсмена Азербайджана сообщили, что в результате проведенных поисковых работ за последние дни был выявлен ряд важных фактов. Так, на основании информации, собранной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, а также показаний свидетелей, в результате поисковых работ на высоте, которая ранее была боевой позицией в селе Баллыгая Агдеринского района, были обнаружены останки более 10 человек, предположительно принадлежащих азербайджанским военнослужащим.

Согласно международному гуманитарному праву, сбор информации о судьбе пропавших без вести лиц и право их родственников знать правду должны быть обеспечены.

Омбудсмен Азербайджана проводит соответствующие мероприятия и осуществляет миссии по установлению фактов для получения информации о судьбе наших пропавших без вести соотечественников, в том числе для восстановления прав и свобод человека, нарушенных в результате военных преступлений, совершенных Арменией. В рамках очередной миссии по установлению фактов, осуществляемой омбудсменом, сотрудники аппарата Мугалиб Махмудов и Севиндж Шенер провели соответствующее расследование на территории села Баллыгая Агдеринского района и собрали фактологические материалы.

На основании материалов, собранных в местах массовых захоронений, омбудсмен подготовит соответствующий отчет по результатам мониторинга и представит его общественности и международным организациям.