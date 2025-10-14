В Карабахе будут введены в эксплуатацию новые электростанции

На освобожденных территориях есть участки с высоким потенциалом для строительства солнечных и ветровых электростанций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе сказал Джавид Абдуллаев, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики.

По его словам, серьезный потенциал для развития солнечной энергетики имеется в Джебраиле и Зангилане, а для ветроэнергетики - в Лачине и Кяльбаджаре: "В этом направлении ведутся соответствующие работы. В целом, в ближайшее время мы станем свидетелями ввода в эксплуатацию электростанций на указанных территориях. Фундамент некоторых станций уже заложен, на некоторых проводятся замеры, а по другим уже подготовлена ​​вся договорная база".

"Ожидается, что установленная мощность гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз галасы", а также других малых гидроэлектростанций в Джебраиле превысит 500 мегаватт", - сказал Д. Абдуллаев.