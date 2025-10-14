Азербайджан и Казахстан намерены расширять географию прямых авиарейсов

Прорабатывается вопрос расширения географии прямых авиарейсов между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в министерстве транспорта Казахстана, данный вопрос был обсуждён в рамках 21-го заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана, прошедшего в Баку.

Также стороны отметили устойчивый рост товарооборота и договорились продолжить диверсификацию торговли, развитие инвестиционного взаимодействия и поддержку совместных промышленных проектов, активизировать работу по предложению проектов для совместного инвестиционного фонда.

Отметим, что 14 октября 2025 года в Баку состоялось 21-е заседание совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном. Заседание прошло под председательством министра транспорта Казахстана Нурлана Сауранбаева и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова. В мероприятии приняли участие представители министерств, ведомств и деловых кругов обеих стран.

По итогам заседания был подписан Протокол, включающий 17 направлений взаимодействия - от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики, цифровизации, экологии, культуры и молодежной политики.