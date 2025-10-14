https://news.day.az/world/1787954.html В США засняли "зловещие" облака - ВИДЕО В США на видео попали зловещие облака. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пользователи в интернете пишут, что атмосфера - как в фильме-катастрофе. Это шкваловый ворот - главный признак бури и ураганов, он очень опасен из-за сильного ветра и дождя.
