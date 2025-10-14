В США засняли "зловещие" облака

В США на видео попали зловещие облака.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пользователи в интернете пишут, что атмосфера - как в фильме-катастрофе.

Это шкваловый ворот - главный признак бури и ураганов, он очень опасен из-за сильного ветра и дождя.