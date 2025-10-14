Впервые в Баку пройдет Международная сертификация коучей (ICC), организованная SOULMIND и WCO

Всемирная коучинговая организация (WCO) уже много лет реализует международные программы коучинга в разных странах мира. В этом году программа впервые пройдет в Азербайджане.

12, 13 и 14 декабря Всемирная коучинговая организация (WCO) проведет в Баку Международную программу сертификации коучей (ICC).

Мероприятие проводится в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Soulmind и Всемирной коучинговой организацией (WCO) в Хельсинки( Финляндия) и знаменует собой начало нового этапа в развитии коучинга в Азербайджане.

В тренингах примут участие социальный психолог и тренер по лидерству Паулина Халлама (Финляндия) и директор по развитию WCO Джон Сваллоу (Финляндия).

Пакеты обучения:

Пакет DISCOVER - (Базовый пакет)

• 30 часов очного обучения

• Приглашение в Мировое сообщество коучей

• Выдается сертификат об участии

Пакет DEVELOP - (Наиболее предпочтительный и оптимальный пакет)

• 60-часовая общая программа:

• 30 часов очного обучения

• 30 часов практической работы (супервизия)

• Практические знания, глубокий опыт и настоящие навыки коучинга.

Пакет EXCEL - (Премиум-пакет)

Включает все материалы пакета Develop и дополнительно:

• Годовое платное членство в Мировом сообществе коучей

• 60-минутная индивидуальная коучинговая или менторская сессия с мастер-коучем

• Премиальная программа обучения, созданная для тех, кто хочет заявить о себе в сфере профессионального коучинга и развиваться на международной арене.

После успешного прохождения часа обучения будет выдан Международный сертификат коучинга (ICC).

Ссылка для регистрации: https://tally.so/r/mBNvBY

Информация об организаторе мероприятия "Soulmind"

"Soulmind" - это современная платформа развития, сочетающая взаимодействие разума, тела и духа с научным подходом, психологической аналитикой и инновационными методами.

Ее цель - осуществить полную трансформацию человека на уровне разума, тела и духа с помощью научных методов, анализа психологических данных и инновационных технологий.

Команда Soulmind состоит из психологов, коучей, специалистов по управлению персоналом и менеджменту, исследователей, тренеров и креативных мыслителей из различных научных областей.

Каждый член команды отличается высокой академической подготовкой в ​​своей области, международным опытом и приверженностью научным ценностям.

Благодаря этому разнообразию Soulmind предлагает научно обоснованный, междисциплинарный и культурно релевантный опыт развития как на индивидуальном, так и на организационном уровне.

В основе каждой программы лежит методология, основанная на научных данных, надежном международном опыте и личностно-ориентированном подходе.

