Президент Пакистана принял председателей парламентов Азербайджана и Турции

Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари принял председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, которые приняли участие в третьей трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции в городе Исламабад.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и народами, в том числе о дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества. Было подчеркнуто, что тесные политические контакты и успешное сотрудничество еще более сближают наши народы и государства.

В ходе беседы было отмечено важное и позитивное влияние отношений между нашими парламентами на дружественные и братские связи наших стран, подчеркнуто, что в этом контексте особое значение имеет трехсторонний механизм сотрудничества спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции. С удовлетворением было подчеркнуто успешное сотрудничество законодательных органов Азербайджана, Пакистана и Турции в международных парламентских организациях.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем двустороннего, в том числе трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, а также дана положительная оценка вкладу наших парламентов в этом контексте. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.