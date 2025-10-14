Рамиз Рзаев о принципе разделения властей и роли судов в Азербайджане

Реализация принципа разделения властей и эффективная организация взаимодействия между ветвями власти - одно из важнейших требований правового государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Союза судей Азербайджана Рамиз Рзаев на международной конференции "Отношения между судебной властью и другими ветвями власти".

Он подчеркнул, что судебная власть является самостоятельной ветвью власти. "Суды защищают права и свободы, фундаментальные ценности общества в демократических и правовых государствах. Ни одна ветвь власти не может существовать отдельно; они существуют в единстве, что обеспечивает как разделение полномочий, так и сбалансированное управление", - отметил Р. Рзаев.

По его словам, при перечислении ветвей власти в конституционных текстах судебную часто называют "третьей ветвью", после законодательной и исполнительной. Согласно статье 7 Конституции Азербайджана, государственная власть организована по принципу разделения на три ветви: законодательную - осуществляет Милли Меджлис, исполнительную - Президент, судебную - суды страны. Все ветви взаимодействуют, оставаясь независимыми в рамках своей компетенции.

Председатель Союза судей Азербайджана добавил, что в стране действует трёхуровневая судебная система: Конституционный суд, Верховный суд, апелляционные, общие и специализированные суды. "Запрещается применять неопределенные правовые методы и создавать чрезвычайные суды с целью изменения полномочий судебной власти", - подчеркнул он.