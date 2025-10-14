https://news.day.az/economy/1787965.html В Баку проходит 7-й Диалог по ЦУР, посвященный инвестициям в образование В Баку проходит 7-й Диалог по целям устойчивого развития (ЦУР) на тему "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана". Как сообщает Day.Az, мероприятие проводится по совместной инициативе Национального координационного совета по устойчивому развитию, Министерства экономики Азербайджана и ООН. Новость обновляется
