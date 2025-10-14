В Баку проходит 7-й Диалог по ЦУР, посвященный инвестициям в образование

В Баку проходит 7-й Диалог по целям устойчивого развития (ЦУР) на тему "Инвестиции в образование для устойчивого развития Азербайджана".

Как сообщает Day.Az, мероприятие проводится по совместной инициативе Национального координационного совета по устойчивому развитию, Министерства экономики Азербайджана и ООН.

