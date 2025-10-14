Prezident İlham Əliyev: Qarabağ XXI əsrin dayanıqlı inkişaf məkanı kimi formalaşır
Qarabağ artıq yalnız milli qürurumuzun rəmzi deyil, həm də XXI əsrin dayanıqlı inkişaf məkanı kimi formalaşır.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu fikir Prezident İlham Əliyevin 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq "Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı" - "Rebuild Karabakh" sərgisinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin qeyd edib ki, hazırda "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə uğurla aparılan genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işləri regionun simasını köklü şəkildə dəyişir. Müasir şəhərsalma konsepsiyalarına uyğun şəhərlər salınır, yeni məktəblər, xəstəxanalar, yol-nəqliyyat və kommunikasiya infrastrukturu inşa olunur, iş yerləri açılır, yaşıl enerji zonaları və sənaye parkları yaradılır.
