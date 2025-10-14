Авария с участием BMW и Renault

Вчера около 15:00 на дороге Зердаб-Уджар произошло серьёзное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", авария случилась на участке дороги, проходящем через посёлок №51 в Зердабе. Автомобиль марки BMW 320i под управлением Нихата Ахмедзаде столкнулся с Renault Megane, за рулём которого находился Мустафа Мамедов.

В результате столкновения Мустафа Мамедов скончался от полученных травм в Центральной районной больнице Зердаба.

Пассажиры - Гюндуз Новрузов и Мехеммед Неметлим - получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП в Зердабском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.