Авария с участием BMW и Renault - есть погибший
Вчера около 15:00 на дороге Зердаб-Уджар произошло серьёзное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", авария случилась на участке дороги, проходящем через посёлок №51 в Зердабе. Автомобиль марки BMW 320i под управлением Нихата Ахмедзаде столкнулся с Renault Megane, за рулём которого находился Мустафа Мамедов.
В результате столкновения Мустафа Мамедов скончался от полученных травм в Центральной районной больнице Зердаба.
Пассажиры - Гюндуз Новрузов и Мехеммед Неметлим - получили травмы различной степени тяжести.
По факту ДТП в Зердабском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
