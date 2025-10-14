Time поместил Трампа на обложку

Американский журнал Time поместил на обложку президента США Дональда Трампа после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом издание сообщило в соцсети X.

На обложке представлена статья Эрика Кортеллессы "Его триумф", оформленная фотографией Трампа из ракурса снизу вверх. В нижнем левом углу обложки размещены заголовки и авторы, которые ранее опубликовали в журнале материалы, посвященные роли Трампа в окончании военных действий в секторе Газы. Среди них: Эхуд Барак и его материал "Лидер, который нужен Израилю", а также Мухаммед ибн Абдул-Карим аль-Иса с материалом "Как восстанавливается Газа".

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля заявил, что "долгий и болезненный кошмар" палестинцев подошел к концу. Президент США отметил, что достижение мира в секторе Газы можно назвать "историческим рассветом" для всего Ближнего Востока.