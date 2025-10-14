Президент Мадагаскара бежал из страны

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил, что покинул страну.

Как сообщает AПA со ссылкой на выступление главы государства агентства Reuters, Радзуэлина заявил, что был вынужден сделать это ради собственной безопасности, однако не раскрыл своё текущее местонахождение.

По данным портала Africa Intelligence, президент ранее не собирался уходить в отставку, а своё покидание страны охарактеризовал как "стратегическое отступление".

13 октября он провёл заседание со своей администрацией в формате видеоконференции, заявив, что сохраняет способность управлять страной.

В выходные дни Радзуэлина провёл консультации с несколькими лидерами африканских стран и пытался заручиться их поддержкой.