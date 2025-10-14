Участники саммита по Газе о необходимость дальнейших консультаций

Участники саммита в Шарм-эш-Шейхе, посвященного прекращению конфликта в секторе Газа, отметили необходимость начала консультаций о механизмах реализации следующих этапов плана американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

"Была отмечена необходимость начать консультации о способах и механизмах реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию, начиная с вопросов, связанных с управлением, безопасностью и восстановлением сектора Газа, и заканчивая политическим путем урегулирования", - говорится в заявлении.

Незадолго до этого Трамп рассказал, что в настоящее время ведется работа над третьим и четвертым этапами по прекращению огня в секторе Газа. По его словам, реализация плана из 20 пунктов станет важнейшим фундаментом для достижения светлого будущего в ближневосточном регионе.

13 октября президент США объявил, что война в секторе Газа закончилась. В ходе речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль "днем великой радости, надежды и обновленной веры". Утром ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных.