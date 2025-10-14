«Посткарабахский синдром» армянской диаспоры

Бесславный конец карьеры Менендеса и возможный уход Адама Шиффа - это действительно серьезный удар по позициям армянского лобби в Вашингтоне. Оба они были не просто "друзьями Армении", а политиками, которые инициировали реальные шаги в поддержку армянской повестки. Уход Менендеса пока восполнить некем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az американский журналист Самсон Кацман.

По его словам, среди демократов остаются симпатизирующие Армении Джек Рид, Дик Дурбин, Алекс Падилья, Бред Шерман, но едва ли они ради этих симпатий пойдут на конфронтацию с Пентагоном или с Госдепом. Позиции же республиканцев в отношении Армении традиционно слабые и очень прагматичные. Так что, скорее всего, усилия армянского лобби сфокусируются на гуманитарных и правозащитных темах. Это то, что легче продвигать в Конгрессе, отметил американский журналист.

"Почему у диаспоры, несмотря на все влияние и возможности, не наблюдается серьезных успехов против Баку? Здесь можно отметить несколько факторов. В первую очередь, это прагматизм сегодняшней американской политики, которая в значительной мере освободилась от "идеологической парадигмы". Далее - резко возросшая роль Азербайджана как влиятельного регионального игрока, которого США рассматривают как важнейшего партнера в сфере энергетики и безопасности. Роль Баку возрастет еще больше, если развитие событий в ближневосточном конфликте пойдет в мирном направлении и Азербайджан присоединится к "Соглашениям Авраама". Заслуживает упоминания и балансирование Армении между Россией и Западом. Это явно не способствует созданию образа Еревана как надежного партнера. Многие наблюдатели говорят о смене поколений и приоритетов в армянской диаспоре", - сказал Кацман.

Наш собеседник подчеркнул, что на сегодняшний день влияние армянской диаспоры значительно ослаблено, и нет обозримых причин предполагать, что в ближайшие годы что-либо изменится в этом смысле. Сам спюрк очень неоднороден - интересы американских, французских, российских, ближневосточных армян находятся в разных политических плоскостях. Геополитический фактор тоже очень важен. Есть высокая вероятность нормализации армяно-азербайджанских отношений. И в чем тогда будет стратегическая ценность Армении, а уж тем, более в чем будет ценность или важность для нынешней администрации антагонизировать Армению против Азербайджана?

"Наконец, играет свою роль и "посткарабахский синдром". За что бороться армянской диаспоре - за Карабах, за Армению, за "наказание Азербайджана" или за реформу самой армянской политики? Во всем, что я перечислил, не просматривается основы для консолидации", - сказал Самсон Кацман.

Лейла Таривердиева