Десятки стран присоединились к инициативе Азербайджана по "зеленой энергетике"

Одной из инициатив, выдвинутых Азербайджаном на COP29, в области "зелёной энергетики" являются зоны "зелёной энергетики" и "зелёные коридоры", и более 70 стран уже добровольно присоединились к этой инициативе в той или иной форме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, на 30-й юбилейной Каспийской строительной неделе, заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, развитие пространства "зелёного роста" и "зелёной энергетики" является одним из пяти приоритетов, установленных в Азербайджане до 2030 года.

"Село Агалы Зангиланского района играет особую роль в реализации этой стратегии. В центре инициативы по созданию зон "зелёной энергии" и "зелёных коридоров" находятся именно умные решения, внедряемые в Агалы. В частности, в селе впервые в Азербайджане внедряются механизмы поддержки активных потребителей в рамках системного городского планирования", - подчеркнул Дж.Абдуллаев.