На сайте GIS Reports Online - аналитической платформы Geopolitical Intelligence Services, основанной в Лихтенштейне и специализирующейся на геополитических исследованиях и прогнозах, - опубликована статья Эки Ткешелашвили, бывшего вице-премьера и министра иностранных дел Грузии, ныне эксперта по международным отношениям.

В материале анализируются новые реалии, формирующиеся в Евразии после подписания Вашингтонской декларации 2025 года, переопределившей отношения между Азербайджаном и Арменией и заложившей основу проекта Transit, Regional Integration and Peace Project (TRIPP), более известного как Зангезурский коридор, который связывает мир с региональной связностью и торговлей под стратегическим лидерством США.

Вашингтонская Совместная декларация, подписанная в августе 2025 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа и известная как "TRIPP", стала самым значимым шагом в развитии армяно-азербайджанских отношений. Наряду с этим главы МИД двух стран парафировали проект мирного соглашения, что создает основу для его последующего подписания и ратификации. Декларация формирует рамки практического сотрудничества, создание стратегического торгового коридора и знаменует собой глубокую геополитическую перестройку на Южном Кавказе.

Подписанное в Вашингтоне соглашение закрепило роль США как гаранта мира в Евразии. TRIPP, наряду с парафированным мирным соглашением, отражает не просто компромисс между Азербайджаном и Арменией: он открывает новые транспортные узлы, усиливает роль США, подтверждает суверенитет Армении, укрепляет статус Азербайджана и Турции как региональных центров силы, переопределяет парадигму евразийских коммуникаций и создает пространство для реализации инициативы ЕС "Global Gateway" и Черноморской стратегии 2025 года.

Почему это работает: сходящиеся факторы

Зангезурский коридор, вытекающий из декларации, станет первым совместным проектом, меняющим Южный Кавказ со времен распада СССР. Его успех будет измеряться не сроками строительства, а устойчивостью сотрудничества в условиях электорального, экономического и геополитического давления.

Впервые с 1991 года Баку и Ереван ведут прямые двусторонние переговоры без посредничества и без участия давно мертвой Минской группы. Взяв инициативу в свои руки, они превратили мир в национальную стратегию, основанную на собственных интересах безопасности и развития.

Роль Турции была ключевой. Ее видение объединения тюркского мира через Нахчыван и Анатолию встраивает коридор в более широкую евразийскую сеть энергетических, железнодорожных и цифровых связей. Для Армении перспектива нормализации торговли с Турцией сделала мир не просто компромиссом с Азербайджаном, а дверью в новые рынки и экономический рост.

Участие США при администрации Трампа обеспечило гарантию. Закрепив TRIPP меморандумами о взаимопонимании как с Арменией, так и с Азербайджаном, Вашингтон утвердил осязаемое региональное присутствие. Для Армении это означало подключение к западным системам через соглашения о модернизации границ и таможни, диверсификации энергетики (включая гражданскую ядерную сферу) и развитии высоких технологий. Для Азербайджана - новые форматы сотрудничества, снятие ограничений на поставку вооружений и расширение связей за пределы энергетики, включая политическую и оборонную кооперацию. Совокупность этих шагов изменила роль США с внешнего наблюдателя на устойчивого игрока, интегрировав примирение в американскую систему безопасности, инвестиций и гарантий.

Международный контекст также сложился благоприятно. В частности, и Центральноазиатские страны поддержали альтернативные западные маршруты. ЕС, через инициативу Global Gateway и Черноморскую стратегию 2025 года, начал рассматривать Южный Кавказ не только как транзитный узел, но и как геополитическую опору. На фоне сближения Грузии с Россией прорыв между Арменией и Азербайджаном приобрел еще большее значение. Тегеран, несмотря на протесты, оказался слишком ограничен, чтобы помешать процессу.

Экономика коридора

Зангезурский коридор имеет прочную экономическую основу. Будучи частью восточно-западных транспортных маршрутов, он сокращает время доставки грузов между Китаем, Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой, предлагая альтернативу морским маршрутам и санкционно-нейтральный путь в обход России и Ирана. После выхода на полную мощность он сможет перевозить 15-20 миллионов тонн грузов в год, дополняя, а не заменяя Срединный коридор, проходящий через Грузию.

Для Китая, чьи инициативы "Пояс и путь" испытывают трудности из-за санкций и нестабильности северных маршрутов, Зангезурский коридор открывает дополнительный канал в Европу, повышая устойчивость сухопутной торговли. Помимо транспорта, вдоль маршрута могут быть проложены трубопроводы, энергосети и волоконно-оптические линии, превращая его в мультимодальную платформу, привлекающую инвестиции и создающую взаимные интересы участников. Коридор - не только геополитический сигнал, но и экономически оправданный проект, помещающий Южный Кавказ в центр евразийских и европейских торговых потоков.

Армения остается самым слабым звеном. Раздробленная политика, слабые институты и поражение в Карабахе осложняют получение "дивидендов мира". Премьер-министр Никол Пашинян представляет коридор как часть своей концепции "реальной Армении" - суверенной, ориентированной на Запад и нацеленной на развитие. Однако остается вопрос конституционных изменений, требуемых Азербайджаном в рамках мирного договора.

Вашингтонский меморандум о взаимопонимании станет испытанием на приверженность. Каждое продление будет означать дальнейшее сближение и укрепление участия США. Финансовая структура еще формируется, но первые шаги определяют юридические и нормативные основы. Начальные инвестиции ожидаются от Азербайджана и Турции, с возможным участием ЕС и частных инвесторов. Конкретные результаты до выборов 2026 года в Армении - например, запуск логистических и инфраструктурных проектов - будут критически важны.

Ереван и Баку, вероятно, будут развивать двусторонние треки с Вашингтоном: Армения - по модернизации границ, энергетике и технологиям; Азербайджан - по сотрудничеству в обороне, снятию ограничений на вооружения и переговорам о стратегическом партнерстве. Конституционные изменения до 2026 года маловероятны, но возможны, если прогресс с США, ЕС и Турцией будет быстрым.

Результат: реализация начинается без промедлений, поэтапно. Коридор становится постепенной архитектурой мира, которую все труднее будет повернуть вспять по мере появления первых результатов.

