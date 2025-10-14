Мощный обвал предсказали рынку ИИ

Бум искусственного интеллекта (ИИ) опасен грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли аналитики МВФ, подготовившие доклад "Перспективы развития мировой экономики".

Как полагают авторы документа, обрушение рынка ИИ будет таким мощным, что его можно будет сравнить с крахом доткомов в 2000-2001 годах. В докладе обращается внимание, что в рыночных индексах доминируют несколько технологических компаний, чьи акции могут резко подешеветь, если оптимизм по поводу ИИ пойдет на спад. Это подорвет благосостояние многих домохозяйств и снизит потребление.

В МВФ напомнили, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта обеспечил чрезмерный приток капитала в достаточно небольшой круг компаний и сегментов экономики. Любое сокращение этих позиций обернется очень небыстрым восстановлением экономики, которое усугубится нерациональным распределением капитала.