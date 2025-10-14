Состоялась церемония открытия совместных учений «Единство – 2025»

14 октября в Самаркандской области Узбекистана состоялась церемония открытия совместных региональных учений "Единство - 2025" с участием военнослужащих Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны.

В официальной части мероприятия прозвучали государственные гимны стран-участниц.

Выступившие на церемонии открытия подчеркнули важность совместных учений с точки зрения обмена опытом и пожелали успехов участникам учений.

Затем гостям была представлена концертная программа, в которой прозвучали узбекские народные песни и песни народов других стран-участниц.

В завершение участвующие в учениях военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной.