Утверждено соглашение между Азербайджаном и Международным союзом электросвязи.
Согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики, представленным министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25)".
Соглашение было подписано 25 июня 2025 года в Женеве и 11 июля 2025 года в Баку.
