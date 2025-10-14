https://news.day.az/world/1788097.html УВБ-76 передала еще одну загадочную шифровку Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами "токосъемник" и "файлораек". Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи". Во вторник, 14 октября, в эфире так называемой "Радиостанции Судного дня" прозвучали две новые шифровки с перерывом в полчаса. Первая была передана в 15:13 по бакинскому времени и включала слово "токосъемник".
Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами "токосъемник" и "файлораек".
Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Во вторник, 14 октября, в эфире так называемой "Радиостанции Судного дня" прозвучали две новые шифровки с перерывом в полчаса.
Первая была передана в 15:13 по бакинскому времени и включала слово "токосъемник". Вторая передача, содержавшая слово "файлораек", произошла в 15:37 по бакинскому времени.
