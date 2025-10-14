УВБ-76 передала еще одну загадочную шифровку

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами "токосъемник" и "файлораек".

Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Во вторник, 14 октября, в эфире так называемой "Радиостанции Судного дня" прозвучали две новые шифровки с перерывом в полчаса.

Первая была передана в 15:13 по бакинскому времени и включала слово "токосъемник". Вторая передача, содержавшая слово "файлораек", произошла в 15:37 по бакинскому времени.