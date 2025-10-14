TIR и цифровизация станут ключом к развитию торговли в Черноморском регионе

На 46-й Генеральной ассамблее Союза автотранспортных ассоциаций региона Чёрноморского экономического сотрудничества (BSEC-URTA) Международный союз автомобильного транспорта (IRU) подчеркнул важность расширения системы TIR и внедрения цифровых решений для упрощения и ускорения региональной торговли, сообщает Day.Az со ссылкой на IRU.

Как отметил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто, TIR и цифровизация способны превратить транспортные коридоры региона в мощные двигатели торговли и процветания. По его словам, связность - это не только инфраструктура, но и доверие, сотрудничество и упрощённые процедуры.

Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу через Кавказ. В рамках этой инициативы система TIR уже обеспечивает большую предсказуемость, безопасность и снижение транспортных затрат. Однако остаются проблемы, связанные с длительными ожиданиями на границах и сложными таможенными требованиями.

IRU также отметил возрастающую роль Ирака как транзитного узла между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), Турцией и Европой. Новый проект "Дорога развития" и использование TIR позволяют значительно сократить время доставки: например, перевозка грузов из Румынии в Иорданию заняла всего пять дней вместо восьми недель по морю.

По словам Умберто де Претто, сотрудничество государств и частного сектора, развитие цифровых решений и открытие новых маршрутов помогут сделать регион Чёрного моря настоящим перекрёстком международной торговли, создающим новые рабочие места и экономические возможности.