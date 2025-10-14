Дикие пчёлы и бабочки находятся на грани исчезновения в Европе

Количество видов диких пчел в Европе, находящихся под угрозой исчезновения, за последнее десятилетие выросло более чем вдвое.

Как передает Day.Az, об этом пишет британское издание The Guardian.

Опасность обнаружили ученые, которые следят за списком видов, находящихся под угрозой исчезновения и охраняемых Международным союзом охраны природы. По их данным, по меньшей мере 172 вида пчел из 1928 находятся под угрозой исчезновения в Европе. Среди них Simpanurgus phyllopodus, уникальная для континента пчела и единственный вид этого рода в Европе.

Также возросло количество бабочек, которым в Европе грозит исчезновение. Количество таких видов выросло с 37 до 65 за последние 14 лет. Один вид, мадейрская большая белая бабочка (Pieris wollastoni), уже объявлен вымершим.

Бабочки, которые встречаются только на горных вершинах, особенно уязвимы к глобальному потеплению, поскольку им нужно перемещаться вверх, когда их среда обитания теплеет, но в конце концов им заканчивается место. На юге Испании под угрозой исчезновения невадский хариус и андалузская аномальная голубая бабочка, которые относятся к европейским эндемикам (то есть встречаются только в Европе). В Средиземноморье под угрозой исчезновения из-за экстремальной засухи и лесных пожаров такие виды, как карпатский хариус.

"Кроме своей красоты и культурного значения, опылители, такие как пчелы и бабочки, являются спасательными кругами для нашего здоровья, наших продовольственных систем и нашей экономики, поддерживая наличие плодов на фруктовых и овощных растениях", - прокомментировала результаты генеральный директор МСОП Гретель Агилар.

По ее словам, последние оценки европейского красного списка выявляют серьезные проблемы с ростом угроз для бабочек и ключевых видов диких пчел. Причинами быстрого сокращения является постоянное уничтожение или повреждение среды обитания, вызванное интенсификацией сельского хозяйства и запустением земель, осушением водно-болотных угодий, чрезмерным выпасом скота и использованием удобрений и пестицидов, включая неоникотиноиды. Также увеличивает риск локального вымирания фрагментация среды обитания, благоприятной для опылителей.

Глобальное потепление также оказалось серьезной угрозой: 52% всех исчезающих бабочек в Европе находятся под угрозой исчезновения из-за климатического кризиса - примерно вдвое больше, чем десять лет назад.

По словам доктора Дениса Мичеза, ведущего координатора оценки диких пчел, до 90% цветущих растений в Европе зависят от опыления животными.

"К сожалению, популяции диких пчел резко сокращаются и их нелегко заменить управляемыми колониями. Если дикие пчелы исчезнут, под угрозой окажется также много диких растений, среди которых богатые на цветы луга и прекрасные виды орхидей", - сказал он.

При этом луга являются крупнейшей средой обитания для всех этих опылителей, а они очень быстро исчезают по всей Европе. Положительным моментом ученые называют высокую осведомленность людей. Согласно законодательству ЕС о восстановлении природы, все государства-члены должны остановить сокращение численности опылителей до 2030 года. При этом существуют легкодоступные меры, которые не уменьшат производство продуктов питания, а могут и увеличить его, например, создание фермерами цветущих лужаек вокруг своих полей.