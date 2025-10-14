Мировой спрос на шоколад обрушился вопреки снижению цен на какао.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на данные аналитиков и трейдеров сообщает Bloomberg.

Темпы производства на фабриках по всему миру падают. Это свидетельствует о том, что последствия резкого роста цен в прошлом году продолжают влиять на прибыли переработчиков, а стоимость сладких лакомств вряд ли быстро снизится. В третьем квартале 2025-го переработка какао в Европе достигла самого низкого уровня как минимум за последние десять лет. Подобная тенденция фиксируется в Азии и Северной Америке.

В то время как нью-йоркские фьючерсы на какао подешевели в два раза с момента пиковых значений в декабре, производители шоколада все еще работают с дорогим сырьем, которое закупали ранее. Переработчики уже зафиксировали высокие цены на следующие шесть месяцев, заявил руководитель отдела сельскохозяйственных продаж в Marex Group Джонатан Паркман.

"Спрос на какао-масло невысок, и в настоящее время люди не так сильно обеспокоены его поставками, как в прошлом году. Мы наблюдаем более активное замещение какао-масла из-за роста цен на какао", - добавил он.