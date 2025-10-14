https://news.day.az/society/1788168.html Куда будут направляться доходы от новых аттракционов на бакинском бульваре? Доходы от недавно установленных аттракционов будут направляться на содержание, озеленение бульвара. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Она подчеркнула, что в целях предотвращения очередей на территории установлены билетные терминалы.
Куда будут направляться доходы от новых аттракционов на бакинском бульваре?
Доходы от недавно установленных аттракционов будут направляться на содержание, озеленение бульвара.
Об этом сказала журналистам пресс-секретарь Управления Приморского бульвара Афсана Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она подчеркнула, что в целях предотвращения очередей на территории установлены билетные терминалы.
"Стоимость посещения аттракционов в зоне развлечений на бульваре для детей составляет 3 маната, а для взрослых - 4 маната", - сказала Мехтиева.
