Азербайджан укрепляет свое лидерство как регионального транспортного центра

Минувшим днем в Баку состоялась важная трехсторонняя встреча между Азербайджаном, Россией и Ираном. На встрече были обсуждены будущие направления сотрудничества между сторонами в области регионального транспорта, энергетики и таможни. Эта встреча еще раз продемонстрировала роль Азербайджана как регионального лидера.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что стратегическое географическое положение и развитая инфраструктура Азербайджана делают страну ведущим транспортным и энергетическим центром региона: "Азербайджан доказывает, что является незаменимым партнером для соседних стран, укрепляет свое лидерство в регионе как транспортного и энергетического центра", - сказал политолог.

По его словам, Баку играет центральную роль в транспортной карте региона. Через международный транспортный коридор Север-Юг Азербайджан соединяет Россию и Иран, обеспечивает важный транзитный маршрут между Европой и Южной Азией. Устойчивость, скорость и эффективность этого маршрута напрямую зависят от управления Азербайджана. "Азербайджан выступает не только транзитной страной: он также формирует региональную логистику. Модернизация, цифровизация и оптимизация инфраструктуры таможенных и пограничных операций осуществляется по инициативе Азербайджана. Шаги, предпринятые в этих областях, не только повышают скорость и безопасность грузопотоков в регионе, но и укрепляют стратегическое превосходство страны. Коридор Север-Юг позволяет ежегодно перевозить 10-12 миллионов тонн грузов. В настоящее время планируется довести этот показатель до 15 миллионов тонн. Это еще больше повысит роль Азербайджана как регионального логистического и транзитного центра и будет иметь стратегическое значение для соседних стран", - сказал он.

A.Гараев отметил, что в ходе встречи был обсужден ряд важных инфраструктурных проектов. Они жизненно важны для устойчивости и развития транспортной системы региона. "Железнодорожный сегмент Решт-Астара и терминал составляют основную часть коридора Север - Юг. Азербайджанская сторона обеспечивает координацию работ и технический контроль на своей территории, что позволяет своевременно и качественно завершить проект. Автомобильный мост Агбенд-Калала ускоряет транзит грузов и облегчает пересечение границы, оптимизирует грузопотоки региона.

Расширение автомобильных пунктов пропуска и таможенной инфраструктуры обеспечивает бесперебойность транзитных потоков и делает грузоперевозки более эффективными. Создание рабочих групп обеспечивает оперативное решение проблем за счет усиления сотрудничества в сфере автомобильных перевозок и таможни. Эти проекты показывают не только техническое, но и стратегическое лидерство Азербайджана", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что стратегическая позиция Азербайджана открывает новые инвестиционные возможности для страны и региона.

"Азербайджан максимально использует эти возможности. Страна привлекает инвестиции, координирует реализацию проектов и налаживает сотрудничество между партнерами на равных принципах. Это еще больше укрепляет позиции Азербайджана в регионе как экономического и транспортного центра. Полная функциональность коридора Север-Юг может добавить 3-4 миллиарда долларов в год к общему торговому обороту региона. А это имеет большое значение для Азербайджана как в стратегическом, так и в экономическом плане. В центре внимания встречи также было сотрудничество в области энергетики и объединение электрических сетей.

Азербайджан играет ведущую роль в энергетической стабильности региона и оптимизирует передачу электроэнергии посредством интеграции сетей. Технологическое сотрудничество, обмен опытом показывают, что Азербайджан является ведущим партнером в регионе. Баку не просто управляет логистикой, страна устанавливает стандарты, обеспечивает своевременное и эффективное завершение проектов. Синхронизация в энергетической сфере также имеет стратегическое значение для соседних стран - надежное энергоснабжение Ирана и России укрепляет позиции Азербайджана в регионе", - сказал А.Гараев.

По его словам, в качестве приоритетных тем обсуждались упрощение процедур и цифровизация пунктов пересечения границ.

"Азербайджан внедряет передовые цифровые системы, минимизирует задержки и повышает прозрачность. Такой подход не только повышает экономическую эффективность, но и укрепляет стратегическое лидерство Азербайджана в регионе. Внедрение цифровых систем и деятельность рабочих групп позволяют оперативно реагировать на любые вызовы, обеспечивают бесперебойность международных транспортных коридоров. На встрече была достигнута договоренность о совместной проверке объектов инфраструктуры. Цель состоит в том, чтобы обеспечить грузопоток в 15 миллионов тонн по коридору Север-Юг. А это еще больше укрепит стратегическую роль Азербайджана как международного логистического центра. Полное развитие этого маршрута не только повысит региональную торгово-экономическую интеграцию, но и оптимизирует транзитные доходы соседних стран", - сказал А.Гараев.

Политолог отметил, что трехсторонняя встреча в Баку еще раз подтвердила стратегическое значение Азербайджана. "Страна не только укрепляет свои позиции, но и устанавливает стандарты развития для всего региона. Демонстрируя лидерство в области инвестиций, цифровизации, инноваций и координации, Азербайджан укрепляет свои позиции как региональный логистический и энергетический центр. Азербайджан обеспечивает развитие региона, а также является стабильным и надежным партнером для соседних стран. Сегодня Азербайджан выходит на первый план не только как транзитная страна, но и как центр экономического и стратегического развития региона", - добавил А.Гараев.