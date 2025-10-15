В этом поселке Абшеронского района временно не будет газа

Сегодня в поселке Сарай будет временно приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Уточняется, что в связи с ремонтными работами 15.10.2025 с 10:00 в поселке Сарай Абшеронского района будет временно прекращена подача газа.

Газоснабжение будет восстановлено в течение дня.