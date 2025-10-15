https://news.day.az/society/1788200.html В этом поселке Абшеронского района временно не будет газа Сегодня в поселке Сарай будет временно приостановлена подача газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз". Уточняется, что в связи с ремонтными работами 15.10.2025 с 10:00 в поселке Сарай Абшеронского района будет временно прекращена подача газа. Газоснабжение будет восстановлено в течение дня.
В этом поселке Абшеронского района временно не будет газа
Сегодня в поселке Сарай будет временно приостановлена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Уточняется, что в связи с ремонтными работами 15.10.2025 с 10:00 в поселке Сарай Абшеронского района будет временно прекращена подача газа.
Газоснабжение будет восстановлено в течение дня.
