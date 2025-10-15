https://news.day.az/world/1788202.html Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
По словам американского лидера, "все 20 заложников освобождены", но "пока не возвращены тела погибших". "Второй этап начинается сейчас же", - заявил Трамп.
