Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам американского лидера, "все 20 заложников освобождены", но "пока не возвращены тела погибших". "Второй этап начинается сейчас же", - заявил Трамп.