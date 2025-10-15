Учёные нашли связь вирусов с психическим здоровьем

Генетическая предрасположенность к распространенным вирусным инфекциям может по-разному влиять на риск развития психических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сунь Ятсена.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity - Health (BBI).

Ученые проанализировали генетические данные более 410 тысяч человек европейского происхождения из базы FinnGen. В исследовании применили менделевской рандомизации - генетический подход, позволяющий выявить причинно-следственные связи.

Исследовались генетические маркеры, связанные с восприимчивостью к 12 вирусам, включая гепатит B, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр, SARS-CoV-2 и вирус папилломы человека. Затем ученые оценили характер связи этих маркеров с риском пяти психических расстройств: депрессии, тревожности, обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), шизофрении и маниакальных эпизодов.

Оказалось, что уязвимость к некоторым вирусам коррелировала защитой от некоторых психических заболеваний. Так, генетическая предрасположенность к вирусу гепатита B снижала риск генерализованного тревожного расстройства на 6%, к вирусу иммунодефицита человека - риск обсессивно-компульсивного расстройства на 16%, а к коронавирусу SARS-CoV-2 - риск того же расстройства уже на 22%. Генетическая склонность к инфицированию вирусом папилломы человека снижала риск шизофрении на 16%.

В то же время, предрасположенность к вирусу Эпштейна-Барр (возбудителю мононуклеоза) была связана с небольшим повышением риска депрессии. По словам ученых, не все вирусы действуют одинаково, их взаимодействие с иммунной системой и мозгом неоднозначно.

Авторы подчеркивают, что новые данные указывают не только на потенциальные биологические механизмы защиты, но и ставят под сомнение представление о вирусах как исключительно вредных для психики факторов. Это может повлиять на будущие стратегии профилактики и терапии психических расстройств.