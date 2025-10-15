https://news.day.az/sport/1788250.html Месси установил новый рекорд Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по числу голевых передач в международных матчах. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bleacher Report. В ночь на среду, 15 октября, сборная Аргентины в выездном товарищеском матче со счетом 6:0 разгромила Пуэрто-Рико.
В ночь на среду, 15 октября, сборная Аргентины в выездном товарищеском матче со счетом 6:0 разгромила Пуэрто-Рико. Месси записал на свой счет две результативные передачи.
Теперь в активе 37-летнего форварда 60 ассистов в играх за сборную аргентины. Он превзошел лидировавших по этому показателю бразильца Неймара и американца Лэндона Донована. В их активе по 58 голевых передач.
