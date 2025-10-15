Трамп пригрозил ХАМАС

США насильно разоружат палестинское движение ХАМАС, если оно откажется сделать это добровольно, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что процесс разоружения должен завершиться "в разумные сроки".

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times.

"Они разоружатся, потому что обещали разоружиться, а если они этого не сделают, мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу", - отметил Трамп.

10 октября в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.