В Азербайджане готовится повышение пособий

Пособия по возрасту могут быть увеличены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов заявил, что в Азербайджане реализован уже пятый по счету социальный пакет, охвативший 3 миллиона человек. В его рамках были повышены заработные платы, пенсии и пособия. Однако размер пособий по возрасту пока не изменился. По словам депутата, соответствующие предложения уже подготовлены.

Он отметил, что на данный момент размер пособия по возрасту составляет 220 манатов.

Отмечается, что предлагается повысить размер пособия по возрасту на 15 процентов.

