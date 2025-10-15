В США представили роботизированную руку для ловли дронов

Компания Target Arm представила комплекс Ralar Modular Mission Payload (MMP) с роботизированной рукой для ловли дронов в ходе выставки Ассоциации армии США AUSA 2025.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Defence Blog.

В основе разработки лежит стандартизированная система роботизированных манипуляторов, которая позволяет запускать и захватывать малые беспилотники с движущихся платформ. Представленный на выставке образец установили в кузов легкой машины ISV-U. Кроме того, манипулятор можно устанавливать на самолеты, наземные дроны и бронетехнику.

"Target Arm описывает Ralar как универсальный интерфейс для беспилотных летательных аппаратов, который устраняет необходимость в стационарных зонах запуска или посадки", - говорится в сообщении.

Роботизированная рука способна захватывать дроны в полете, что дает расчету возможность максимально оперативно покинуть опасный район. Комплекс получил специальную технологию позиционирования, которая позволяет синхронизировать положение манипулятора с местонахождением дрона и базовой платформы.