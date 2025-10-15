https://news.day.az/society/1788239.html

В бакинском метро поезд застрял в тоннеле - ВИДЕО

Сегодня утром между станциями метро "Эльмляр Академиясы" и "28 Мая" состав остановился в тоннеле. Как сообщает Day.Az, через несколько минут поезд возобновил движение. Машинист проинформировал пассажиров, что задержка связана с техническими неполадками и движение будет восстановлено через несколько минут.