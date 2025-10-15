Смена места службы солдат возможна только при этих условиях

В Азербайджане вопрос о смене места службы для призванных на военную службу молодых людей время от времени поднимается самими солдатами или их родителями. Чаще всего причинами подобных обращений становятся семейные обстоятельства, проблемы со здоровьем или значительное расстояние до места службы. Однако действующие правила и уставы устанавливают более строгие рамки в этом вопросе.

Так возможна ли сегодня смена места службы во время прохождения военной службы?

Как сообщает Day.Az, военный эксперт Узейир Джафаров в комментарии для Bizim.Media отметил, что в Азербайджане изменение места службы солдат допускается только в исключительных случаях:

"Ранее такая практика применялась шире. Однако после выявления отдельных случаев злоупотреблений правила были ужесточены. Сейчас место службы каждого призывника определяется заранее, и его изменение практически невозможно. Например, если солдат назначен для прохождения службы в Мингячевире, перевести его впоследствии в другой регион законом не разрешается", - отметил эксперт.

По словам Джафарова, смена места службы возможна лишь при наличии серьезных проблем со здоровьем или в случаях, когда военнослужащий не может адаптироваться к окружающей среде:

"Если у солдата возникают проблемы со здоровьем, на основании медицинского заключения его могут перевести. Иногда также учитываются трудности адаптации или психологического приспособления - тогда возможна частичная ротация. Но такие случаи крайне редки".

Он добавил, что раньше учитывались и семейные обстоятельства, например, если солдат был единственным ребенком в семье или если его родители были больны. Однако в нынешней системе эти факторы уже не считаются основанием для перевода:

"Теперь подобные обращения не принимаются. Соблюдается принцип организации службы и справедливого распределения. То, где именно служит солдат, зависит не от его личных предпочтений, а от потребностей армии".