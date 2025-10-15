В Баку проходит второй день 30-й юбилейной Каспийской строительной недели

В Баку начался второй день 30-й юбилейной Каспийской строительной недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, интерес к выставке сегодня, как и в первый день, достаточно высок.

Мероприятие, являющееся одной из ведущих промышленных площадок в строительном секторе региона, объединяет ряд международных выставок. Организованная в рамках мероприятия выставка BakuBuild, отмечает свое 30-летие, а выставка Rebuild Governance - свое 5-летие. Всё это привлекает внимание участников выставки, что, в свою очередь, вызывает оживление на выставке.

Каспийская строительная неделя ("Caspian Construction Week") как ведущая площадка в строительной отрасли, привлекая к участию более 6500 компаний из 58 стран мира, а также более 200 тысяч посетителей-специалистов на протяжении 30 лет, состоит из значимых выставок, объединяет экспертов отрасли и создает новые возможности сотрудничества для бизнеса. Мероприятие вносит значительный вклад во внедрение инновационных технологий, реализацию проектов на освобожденных территориях и увеличение международных инвестиций.

В выставках, проводимых в рамках Каспийской строительной недели, принимают участие 299 компаний из 17 стран. Помимо Азербайджана, в выставке участвуют Германия, Беларусь, ОАЭ, Болгария, Великобритания, Израиль, Иран, Италия, Казахстан, Китай, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан, Чехия и Южная Корея. Германия, Италия, Узбекистан и Турция, которые представлены на выставке национальными павильонами.

На выставке BakuBuild компании демонстрируют строительное и производственное оборудование, напольные покрытия, интерьерные решения, системы освещения и изоляции. Также представлены керамика и облицовочный камень, ландшафтные материалы, изделия из металла, окна и двери, фитнес-оборудование и другая продукция.

На выставке Rebuild Karabakh компании представляют свои решения и проекты в области зеленой энергетики, строительства и стройматериалов, сельского хозяйства и безопасности.

Организаторами мероприятия выступают компании Iteca Caspian, Caspian Event Organisers и их международные партнёры ICA Events и Caspian Event Management FZ-LLC. Активную поддержку Каспийской строительной неделе оказывает Азербайджанская ассоциация организаторов выставок.

Новость обновляется