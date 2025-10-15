Сильнейший удар ветра по городу в США

Город Темпе (население около 200 тысяч человек) в Аризоне, США остался почти без деревьев после прошедшего шторма.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В страдающим от наводнений американском штате Аризона продолжаются стихийные бедствия.

На видео - камера с хорошим креплением фиксирует сильнейший удар ветра по городу.