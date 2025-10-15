https://news.day.az/world/1788218.html Сильнейший удар ветра по городу в США - ВИДЕО Город Темпе (население около 200 тысяч человек) в Аризоне, США остался почти без деревьев после прошедшего шторма. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В страдающим от наводнений американском штате Аризона продолжаются стихийные бедствия. На видео - камера с хорошим креплением фиксирует сильнейший удар ветра по городу.
