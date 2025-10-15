https://news.day.az/world/1788261.html

Как в Китае убирают город после наводнения - ВИДЕО

В китайском 10-миллионном городе Наньин проходят работы по уборке города после наводнения Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что наводнение длилось две недели, оставив после себя огромное количество ила. Представляем вашему вниманию данное видео: