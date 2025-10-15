Как в Китае убирают город после наводнения

В китайском 10-миллионном городе Наньин проходят работы по уборке города после наводнения

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что наводнение длилось две недели, оставив после себя огромное количество ила.

Представляем вашему вниманию данное видео: