В Китае пересматривают возрастной порог для госслужащих

В Китае впервые за три десятилетия увеличился максимальный возраст приема на некоторые должности госслужбы с 35 до 38 лет. Этот шаг направлен на то, чтобы дольше удерживать пожилых работников в составе рабочей силы и поддержать сокращающуюся рабочую силу.

Как сообщает Day.Az, власти объявили об изменении правил во вторник перед открытием приема заявок на национальный экзамен для поступления на государственную службу в среду. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 38 лет, а возрастной предел для лиц со степенью магистра или доктора наук увеличен с 40 до 43 лет, пишет Reuters.

"Китай соответствующим образом скорректировал возрастные требования к претендентам на сдачу национального экзамена на государственную службу 2026 года в соответствии с прогрессивным подходом страны к отсрочке официального выхода на пенсию", - написала в среду государственная газета Global Times.

Согласно заявлению Государственного управления гражданской службы Китая, экзамен, который состоится 30 ноября, позволит набрать 38 100 новых государственных служащих.

В последние годы Китай стремится бороться с возрастной дискриминацией на рынке труда, где многие пожилые работники сталкиваются с отказом из-за того, что их считают слишком старыми или неспособными эффективно работать. Пользователи сети окрестили эту тенденцию "проклятием 35".

Старение населения - глобальное явление, но эта проблема особенно остро стоит в Китае из-за политики "одна семья - один ребенок", которая действовала в стране на протяжении трех десятилетий и усугубила демографические проблемы.

Ожидается, что к 2035 году численность населения Китая в возрасте 60 лет и старше составит не менее 40% населения или свыше 400 миллионов человек, что равно населению Великобритании и США вместе взятых.