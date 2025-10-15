Оздоровительный туризм имеет стратегическое значение для экономики и общества

Среди различных направлений туризма оздоровительный туризм занимает особое место и имеет стратегическое значение как с экономической, так и с социальной точки зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова в своем выступлении на II Конференции по оздоровительному туризму Азербайджана, проходящей в Баку.

Она отметила, что эта сфера не только обеспечивает приток иностранной валюты, но и служит улучшению качества жизни людей, развитию культуры благополучия и здоровья, а также повышению узнаваемости Азербайджана на международном уровне:

"Наша страна обладает огромным потенциалом в этом направлении благодаря богатым природным ресурсам и современной инфраструктуре. Нафталанская нефть, Соляные горы в Нахчыване, природные бальнеологические источники, расположенные в Карабахе и Восточном Зангезуре, исторически признаны как в регионе, так и на международном уровне. Кроме того, такие оздоровительные центры, как Абшерон, Шабран, Габала, Лянкяран и Шеки, действующие в наших регионах, привлекательны как для местных, так и для иностранных туристов".