Кобахидзе отказался встретиться с председателем ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался проводить встречу с главой МИД Финляндии и действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в заявление отмечается, что встреча была отменена из-за участия в Валтонен в "противозаконном митинге" 14 октября и ее "ложных заявлений".