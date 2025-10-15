https://news.day.az/world/1788302.html Кобахидзе отказался встретиться с председателем ОБСЕ - ВИДЕО Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался проводить встречу с главой МИД Финляндии и действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, в заявление отмечается, что встреча была отменена из-за участия в Валтонен в "противозаконном митинге" 14 октября и ее "ложных заявлений".
