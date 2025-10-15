ОБСЕ оценила вклад Азербайджана в процесс нормализации отношений с Арменией

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высоко оценила обсуждения, состоявшиеся в Баку в ходе ее визита в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом председатель написала на своей странице в соцсети X.

"Сегодня в Баку прошли содержательные обсуждения с Президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Поздравляю вас с достигнутыми договорённостями, направленными на установление мира и нормализацию отношений с Арменией.

ОБСЕ готова поддержать реализацию мирного договора и меры по укреплению доверия. Моя встреча с представителями гражданского общества и аналитических центров Азербайджана запланирована на следующую неделю", - говорится в публикации.