Шведский футбол переживает беспрецедентный кризис

Шведские футбольные историки заявляют, что мужская сборная Швеции по футболу никогда не выступала хуже, чем сейчас.

Как сообщает Day.Az, впервые в истории федерация уволила главного тренера - датчанина Йона Даля Томассона.

По словам исследователей Йеспера Хёгстрёма и Торбьёрна Андерссона, нынешний спад не имеет аналогов.

"Это историческое дно. Без всяких сомнений. Ничего подобного раньше не было", - говорит Т. Андерссон.

Сборная занимает последнее место в своей группе отбора на чемпионат мира, проиграв даже 91-й команде рейтинга - Косово, а также Швейцарии и сыграв вничью со Словенией.

Хёгстрём, автор книги об истории национальной команды, подчеркивает, что даже неудачные циклы прошлых десятилетий - например, отбор на Евро-1980 - не сравнимы с нынешним провалом.

Агрессивные настроения среди болельщиков усиливаются. Томассона освистывали на матчах в Стокгольме и Гётеборге, в его адрес звучали оскорбления. Историки отмечают, что уровень давления на сборную достиг рекордных масштабов, чему способствуют социальные сети.

"Раньше существовала своего рода цензура - теперь ее больше нет", - отмечает Й. Хёгстрём.

Несмотря на провалы, у Швеции остается шанс попасть на чемпионат мира через стыковые матчи в марте - благодаря победе в своей группе Лиги наций (дивизион C) год назад. Кто возьмет на себя задачу вывести сборную из этого исторического кризиса - пока неизвестно.